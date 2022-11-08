لماذا تسمى الانتخابات النصفية الأمريكية بهذا الاسم؟.. منتصف ولاية الرئيس

جرى استدعاء الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع اليوم، ليس فقط لتحديد اتجاه الحكومة، لكن لاتخاذ قرار بشأن قضايا مثل الإجهاض والماريجوانا والضرائب وحتى النظام الانتخابي، يطلق عليها اسم منتصف المدة لأنها تحدث في منتصف ولاية الرئيس المنتخب التي تبلغ 4 سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الأسبانية.

وتأتي انتخابات التجديد النصفية، كلحظة حاسمة في فترة رئاسة جو بايدن؛ إذ يختار المواطنون كيفية توزيع المقاعد في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى ذلك في عام 2022، انتخبوا 36 حاكمًا للولايات الخمسين.

كيف يتم توزيع الغرف في الولايات المتحدة؟

ومنذ فوز جو بايدن والحزب الديمقراطي في عام 2020، انقسم مجلس الشيوخ بين 50 نائبًا ديمقراطياً و50 جمهوريا، لكن كامالا هاريس، نائبة الرئيس، لها التصويت الحاسم في حالة تعادل الأصوات من ناحية أخرى، ولا توجد مثل هذه المشكلة في مجلس النواب، على الرغم من أن الميزة ضئيلة، فإن الديمقراطيين لديهم 220 ممثلا أما للجمهوريين 212.

وفي انتخابات التجديد النصفي، سيجرى إعادة انتخاب 35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، مع بقاء المرشحين لمدة أقصاها 6 سنوات، ومن ناحية أخرى، في مجلس النواب جميع المقاعد الـ435 قابلة للتجديد.

الانتخابات النصفية لحظة حاسمة في تفويض بايدن

وستكون هذه بلا شك لحظة حاسمة في تفويض بايدن؛ إذ أن التأرجح نحو اليمين في كلا المجلسين يمكن أن يعقد بشكل كبير العامين المتبقيين ومبادرات الديمقراطيين حتى عام 2024.

وهكذا، من الساعة 19:00 و20:00 ستغلق مراكز الاقتراع على الساحل الشرقي والغربي على التوالي، وبالتالي يبدأ العد التنازلي لمعرفة اتجاه الولايات المتحدة.