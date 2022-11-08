مدبولي: توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع كرواتيا في 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلنكوفيتش، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، حيث أشار مدبولي، إلى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وكرواتيا، حيث يشهد البلدان تنسيقا جيدا في المحافل الدولية، فضلا عن العلاقات التاريخية الودية.

مدبولي يهنئ كرواتيا بقرب الانضمام إلى منطقة اليورو

وأكد مدبولي، أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، كما هنأ كرواتيا على اعتماد المجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي رسميا، الخطوة النهائية لانضمام كرواتيا لمنطقة اليورو، بدءا من الأول من يناير 2023 لتصبح العضو الـ20 بالمنطقة، كما جرى الاتفاق على تحديد موعد لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا، خلال زيارة يتم ترتيبها لرئيس وزراء كرواتيا إلى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون الواعدة الجاري التفاوض بشأنها مع الشركات الكرواتية، استكمالا لمسيرة المشاركات الناجحة للشركات الكرواتية في المشروعات المصرية، حيث أكد مدبولي، أهمية التعاون في مجال السياحة بين البلدين، وتشجيع الوكالات السياحية على تنظيم برامج للسائحين الكروات لزيارة مصر.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الكرواتي، مصر، على استضافتها المتميزة لقمة المناخ COP27، مؤكدا أنّ مصر باتت تحتل مكانة مهمة على صعيد ملف قضايا المناخ في العالم.

إشادة كرواتية بكلمة الرئيس في قمة المناخ COP27

وأثنى بلنكوفيتش على ما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من موضوعات مهمة للغاية، ورسائل قوية، تفيد العمل الدولي الجماعي.