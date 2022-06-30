الشحات مبروك: خسرت 8 كيلو عشان كاس العالم.. وندمان على معظم أفلامي

كشف الشحات مبروك، نجم كمال الأجسام سر نقص وزنه خلال وقت قياسي، «قررت إني أطلع الأول في بطولة العالم وكنت مستعد أموت لكن زوجتي متحاسبنيش لو خسرت في بطولة العالم، ودخلت الساونا 5 ساعات عشان أخس 8 كيلو».

قدمت 21 فيلما.. وندمان على أغلبها

وتحدث الشحات مبروك، خلال تصريحات تلفزيونية، عن مشواره في السينما، قائلا: «قدمت للسينما 21 فيلما، لا يوجد منها سوى أربع أفلام تستحق التقدير، وأنا راضي عنهم».

وتابع: «باقي الأفلام كانت تجارية للغاية، استغل صناع الأفلام حبي للسينما ورغبتي في التمثيل، وجعلوني أظهر في أفلام منخفضة التكلفة للغاية، وظهرت فيها كأني عبيط.. ندمان على أغلب الأفلام».

وعن دوره في فيلم «عمهم»، قال: «دوري في فيلم عمهم مش كبير لكن عجبني جدا وأول مرة أقف قدام الكاميرا سعيد في فيلم عمهم».

استبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات

وعن رأيه في بيج رامي، قال: «بيج رامي حقق إنجازا بفوزه ببطولة مستر أولمبيا مرتين على التوالي وعنده موهبة عالمية».

وواصل: «زمان استبعدوني من بطولة العالم بسبب تعاطي المنشطات، وبطولة مستر اولمبيا منافسة شرسة وتخضع خلالها لتحليل الهرمونات، لذلك رامي هيعمل إيه مفيش قدامه حل تاني».