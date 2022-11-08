«سقراط» ناشط بيئي كاميروني: مؤتمر المناخ فرصة لتنفيذ وعود الدول الكبرى

قال ديارا محمد سقراط ناشط بيئي من دولة الكاميرون، إن ما يميز مؤتمر المناخ كوب 27 هو الحديث عن التزام الدول الكبرى بتنفيذ الوعود التي قطعوها على أنفسهم من قبل، فقد وعدوا بالكثير لكن لم يتم تنفيذ أي شيء منها حتى الآن.

كوب 27 معني بتقديم حوافز للدول للتنمية بمجال المناخ

وأضاف سقراط في حوار بتقرير مذاع ببرنامج «8 الصبح»على «DMC »، أن مؤتمر المناخ كوب 27 المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ معني بتقديم الحافز للدول للمضي قدمًا لتحقيق التنمية بمجال المناخ، بعد حصول الدول النامية على التمويل اللازم من الدول المانحة.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وانطلقت فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين بمدينة السلام شرم الشيخ، والذي يضم العديد من قادة ورؤساء ووزراء ووممثلين لدول العالم لمناقشة حلول لقضية التغيرات المناخية، حيث تنعقد العديد من الآمال على كوب 27 بأن يكون مؤتمرا لتنفيذ الوعود والتعهدات لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.