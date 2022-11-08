«التضامن»: المجتمع المدني يشارك بـ75 فعالية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

يشارك المجتمع المدني بخمسة وسبعين فعالية في المنطقة الزرقاء الرسمية لقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ27-COP بشرم الشيخ.

الفعاليات في كل الأيام الموضوعية

وأعلنت وزارة التضامن، في بيان لها، أن الفعاليات تشمل مختلف الأيام الموضوعية التمويل والعلوم والشباب والمرأة والنوع الاجتماعي والمياه والزراعة والتكيف والطاقة والتنوع البيولوجي ولايكتفي المجتمع المدني بطرح الأفكار، ولكنه يطرح مشروعات ومبادرات تم تنفيذها على الأرض، وهو ما يشكل قاعدة للتحرك قدما نحو الجمهورية الجديدة وهي تضع قضايا البيئة والتنمية المستدامة على قائمة أولوياتها.

تأثير التغيرات المناخية على ذوي الهمم

في يوم التمويل يشارك المجتمع المدني بتنظيم عدة جلسات منها المجتمع المدني وصندوق المناخ والتمكين الاقتصادي ونظم الغذاء ودور البنوك في دعم وتمويل مشروعات المجتمع المدني وفي يوم العلوم العديد من الفعاليات في جناح المجتمع المدني ومنها البناء الأخضر صديق البيئة وتأثير التغيرات المناخية على ذوي الهمم ومساعدة المجتمعات الضعيفة والهشة على التكيف مع التغيرات المناخية.

دور الشباب في العمل المناخي

في شق الشباب فعاليات عديدة منها السلوكيات المستدامة وسبل تحقيق العدالة المناخية ودور الشباب في العمل المناخي ويهتم المجتمع المدني المصري في القمة بالبعد الاقليمي وسيتم تنظيم فعاليات تهتم بشباب المتوسط.

ويقدم المجتمع المدني مجموعة من التجارب والأطروحات والأبحاث في قضية إزالة الكربون ومنها كيفية الوصول لصفر كربون والغذاء والمخلفات العضوية والتحول الرقمي وتقليل الانبعاثات ودور التعليم والجامعات في مواجهة التغيرات المناخية.

وتمتد المشاركة العلمية والعملية الفعالة من المجتمع المدني إلى موضوعات أخرى ومنها التكيف والزراعة والنظم الغذائية فيتم مناقشة عدة تجارب ناجحة قامت بها الجمعيات الأهلية ومنها زراعة محاصيل تتحمل الملوحة والتقلبات الجوية وتجارب لترشيد استهلاك المياه ونماذج زراعية لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة وتمكين صغار المزارعين للتكيف مع تغيرات المناخ.

نشر نماذج الطاقة المستدامة والتخفيف من الميثان

في موضوع الطاقة هناك اهتمام من المجتمع المدني بنشر نماذج الطاقة المستدامة والتخفيف من الميثان في مجابهة التغير المناخي ودعم وتطوير الطاقة النظيفة إلى غير ذلك من الموضوعات.

وتثبت مشاركات المجتمع المدني في الأيام الموضوعية بمدى وعيه بالأبعاد المختلفة لقضايا البيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ويهتم مثلا بقضية التنوع البيولوجي ويشارك بمجموعة من الفعاليات عن إدارة المخلفات ودعم السياحة البيئية والمناطق المحمية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر ودور الجمعيات الاهلية في حمايته، وكذلك قصية حمايه وإنقاذ السلاحف البحرية والمهددة بالانقراض وتأثير التلوث بالبلاستيك على التنوع البيولوجي ودور الوعي الجماهيري.

ويولي المجتمع المدني أهمية خاصة لإفريقيا وينظم هذه فعاليات لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على المرأة الأفريقية والتمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية لبناء المرونة والصمود في مجابهة التفيرات المناخية ودمج المرأة في العمل المناخي والعدالة المناخية وتمويل النساء والخسائر والأضرار.