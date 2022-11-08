حياة كريمة: مشاركة المجتمع المدني بـCOP27 تأكيد على دوره في مواجهة تغيرات المناخ

قال مصطفى زمزم، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27، أهم قمة ينتظرها العالم، ويشارك بها ما يرقب من 40 ألف شخص من جميع الأنحاء، ويغطيها 3000 صحفي وإعلامي من كل الجهات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى 3000 منظمة غير حكومية دولية، بحضور أكثر من 100 رئيس وقادة وقيادات حكومية دولية.

مشاركة التحالف الوطني بقمة المناخ

وأكد زمزم، في تصريح لـ«الوطن» على مشاركته ضمن وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اجتماعات قمة المناخ ممثلا للمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدني في قمة المناخ تأكيد واضح على أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة التغييرات المناخية والحفاظ على البيئة فالمجتمع المدنى قادر على تنفيذ فعاليات وأنشطة تصب بشكل مباشر في سبيل الحفاظ على البيئة منها حملات التوعية بمخاطر السلوكيات المضرة بالبيئة كذلك يمكن للمجتمع المدني دعم التحول للاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذه لأنشطة صديقة للبيئة منها تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر صديقة للبيئة.

دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة

وأضاف سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة: «أرى أن العالم أجمع الآن يقر بدور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة ومصر في مقدمة هذه الدول لذا كان التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بما يضمه من 24 مؤسسة أهلية كبرى حاضر وبقوة في اجتماعات القمة يطرح الرؤى الفاعلة ويناقش الحلول ويستعرض جهوده في الحفاظ على البيئة بما يقدمه من مبادرات تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر سواء في أدوات الإنتاج او المنتج النهائي أو آليات التسويق وحتى طرق الاستهلاك»، مشيرا إلى أن 1.5 درجة حرارة، هو الرقم الأهم خلال قمة المناخ.