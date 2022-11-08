رئيس بوروندي: تمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية في بلادنا غير كافية

توجه رئيس بوروندي إيفرست ندايشيمي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر وسكان مدينة شرم الشيخ على حسن استضافة قمة المناخ COP27.

رئيس بوروندي يشكر السيسي على حسن استضافة COP27 في مصر

وقال رئيس بوروندي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، إنّ تمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية في بلاده غير كافية، إذ أنَّها مجزأة وتقدم بشكل منعزل من مختلف الوكالات الدولية دون أثر حقيقي أو طويل الأجل بالنسبة للمجتمعات المحلية.

وأضاف «ندايشيمي»: «اللازم اليوم لبوروندي هو أن نجري مكافحة للتدهور المستمر لهذه الغابات مع الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالأمن الغذائي والتطور الزراعي والصناعي، لذلك يجب أن نستفيد من الأراضي القائمة».

نرغب في تحفيز الاستثمار بحلول واسعة النطاق

وتابع: «نرغب في تحفيز الاستثمار بحلول واسعة النطاق، عن طريق الاستثمار بنماذج قد تمّ اختبارها، ولم يعد الوقت مناسبًا لإطلاق مشروعات رائدة، وإنما تسريع العمل على نطاق واسع لمشروعات مختبرة، إذ جرى تتويج فوائد إنمائية كثيرة عندما نعمل في إطار الإنتاج والتحول من مواد أساسية أكثر كثافة لليد العاملة».

وأردف: «هذا الهدف يتسم بأهمية متزايدة نظرًا للصلة بين الاستقرار والأمن الغذائي والتغير المناخي والتنوع الإحيائي، خاصة بعد الأحداث المناخية القصوى والأزمة في أوكرانيا والاحتياجات المتزايدة في الأسواق الدولية لمنتجات أنتجت دون تصحر».

ندعو لتمويل حوافز مشروعات ذات معايير محددة مسبقا

وأكّد: «من الحلول تمويل حوافز مشروعات ذات معايير محددة مسبقا، ونوجه في بوروندي نداءً إلى وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لوضع أشكال تمويل دولية مبتكرة، وأن تجمع الآليات المختلفة مثل نماذج السوق الخضراء مع وجود ضمانات مالية واسعة ونماذج للدفع تستند إلى نتائج ما حددته اتفاقية تغير المناخ».