أبطال فيلم خمس جولات ينتهون من تصويره «صور»

كشف المنتج يحيى علام، عن انتهاء تصوير فيلم «خمس جولات» بالكامل، مشيرًا إلى أنه حاليًا فى مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى الفترة المقبلة.

وعبر يحيى علام، عن سعادته، بطاقم العمل، مشيرًا في بيانٍ صحفي، إلى أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا في فيلم 5 جولات، بدايى من الأبطال، والمخرج مازن أشرف، ومينا عدلي المشرف على الإنتاج وجميع صناع العمل.

تفاصيل دخول عايدة الأيوبي مجال التمثيل

وكانت الفنانة عايدة الأيوبي، قد شاركت في فيلم خمس جولات، لأول مرة في حياتها الفنية بعد تاريخ حافل في مسيرتها الغنائية، مشيرة إلى إنها وجدت في خمس جولات ما كانت تحلم به في عالم التمثيل.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

أبطال فيلم خمس جولات

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي 5 جولات، عدد كبير من النجوم وهم كل من ماجد المصري، وآدم الشرقاوى ونورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج المنتج يحيى علام.