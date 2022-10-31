ماجد المصري يكشف عن دوره في فيلم «5 جولات»: «كابتن»

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «5 جولات»، والتي يقدم من خلاله شخصية مختلفة عليه تمامًا، ويتعاون مع مجموعة كبيرة من الشباب المميزين.

ماجد المصري: أجسد دور كابتن ناصر من حارة شعبية

وكشف الفنان ماجد المصري، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في فيلم «5 جولات»، وقال إنّها شخصية مختلفة تمامًا عليه يُقدّمها للمرة الأولى إذ إنّه يقدم شخصية كابتن ناصر.

وتابع الفنان ماجد المصري، بأنّ كابتن ناصر من حارة شعبية ولاعب بوكس قديم ولكنه خلال الأحداث يواجه عددًا من المشاكل، ومن هنا تنطلق أحداث الفيلم التي تجمعه بمجموعة مميزة من الشباب.

ماجد المصري: شخصيتي لاعب بوكس قديم يواجه مشاكل

وعبر المصري عن سعادته بالمجموعة التي يتعاون معها في هذا العمل من الشباب وعلى رأسهم أدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي، وأنه متحمس؛ لطرح العمل في السينمات؛ لأنه سينال إعجاب الجمهور.

يذكر أنّ فيلم «5 جولات» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ونور النبوي، وأدم الشرقاوي، وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.