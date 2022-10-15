نور النبوي وآدم الشرقاوي وماجد المصري يستكملون تصوير «5 جولات»

استكمل أبطال فيلم «5 جولات» اليوم، تصويره بالقاهرة الجديدة بعد فترة من التوقف، وشهد الفيلم تواجد أبطال الفيلم نور النبوي وآدم الشرقاوي وداليا شوقي وماجد المصري، إضافة إلى منتج ومؤلف العمل.

انتهاء التصوير الأيام المقبلة

ومن المقرر أنَّ ينتهي تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لدخوله عملية المونتاج لعرضه بدور السينما بعد التنسيق مع الجهة المنتجة للفيلم.

والفيلم تمّ تصويره داخل وخارج مصر، وجرى تصوير مشاهد خارج مصر في دولة المجر، أما عن المشاهد بمصر فكانت بين القاهرة والإسكندرية.

والفيلم يتحدث عن رياضة الـ«MMA» وتدور معظم أحداث الفيلم في إطار شعبي داخل أحد أحياء محافظة الإسكندرية، ويتمّ التحضير للعمل منذ حوالي عامين كاملين.

أول تجارب المخرج مازن أشرف،

والفيلم يعتبر التجربة الإخراجية الأولى لمخرج العمل مازن أشرف، ومن تأليف محمد عبدالمعطي الذي يعود لكتابة الأفلام بعد غياب 3 أعوام، فقد كانت آخر أعماله فيلم «الفلوس» لـ تامر حسني عام 2019 الذي شارك في بطولته كل من خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومن إخراج سعيد الماروق.

وبخصوص الأبطال، فالفيلم بطولة شبابية ونور النبوي ذاع صيته خلال السنوات الماضية بداية من اشتراكه في مسلسل «الاختيار» ثم مسلسل «نقل عام» مع محمود حميدة و«راجعين يا هوى» في رمضان الماضي، أما آدم المصري فذاع صيته منذ مشاركته خلال رمضان قبل الماضي في مسلسل «لعبة نيوتن» مع منى زكي.