محافظة الإسكندرية توزع ملصقات توعوية للحد من مخاطر الأكياس البلاستيكية

بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق لطباعة ملصقات توعية من مخاطر الأكياس البلاستيكية والأضرار التي تسببها على الصحة والبيئة والمجتمع والتغيرات المناخية، وتوزيع تلك الملصقات على المواطنين.

كما شدد محافظ الإسكندرية، على تكثيف حملات التوعية للمواطنين على المستويات كافة، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

طباعة نشرات توعوية عن البيئة وتوزيعها علي المواطنين

وفي هذا الإطار، طبعت الأجهزة المعنية بحي وسط، تحت إشراف عزة سعد، رئيس الحي، نشرات توعوية لتوزيعها على المواطنين المترددين على الحي.

وجرى توزيع النشرات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، وبالأسواق على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت والأفران، للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة والمجتمع.

الاهتمام بالزراعة في حي العجمي غرب الإسكندرية

وواصل حي العجمي غرب الإسكندرية، برئاسة السيد موسي، أعمال رفع كفاءة النظافة بطريق «إسكندرية - مطروح»، ورفع ناتج تقليم الأشجار والمخلفات كافة، بالإضافة إلى أعمال «صب أحواض الزراعات الجديدة، ودهانات للبلدورات وبعض أحواض الزراعات».

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية كان قد أطلق مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية، بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأكد «الشريف» حرص المحافظة لتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية.