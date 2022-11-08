الكلية الفنية العسكرية توقّع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

وقّعت الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية للبحث العلمي، وتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيا لورش العمل والمشروعات البحثية والدراسات العليا، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والجهات البحثية المختلفة وتحقيق التعاون العلمي في شتى المجالات.

وألقى اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في مجال العمل الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية في المجالات الهندسية المختلفة.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة، على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الحيوي للكلية الفنية العسكرية في دعم العمل البحثي المشترك وتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.