«الفنية العسكرية» تفتح التسجيل بالدراسات العليا لعام 2022- 2023

أعلنت الكلية الفنية العسكرية، عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

القوات المسلحة تحرص على الإرتقاء بمستوى المهندسين

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية هنا، وذلك حتى 15 يوليو 2022.