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«الفنية العسكرية» تفتح التسجيل بالدراسات العليا لعام 2022- 2023

كتب:

محمد مجدي
07:24 م | السبت 11 يونيو 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية، عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجي الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

القوات المسلحة تحرص على الإرتقاء بمستوى المهندسين 

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية هنا، وذلك حتى 15 يوليو 2022.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.