أماكن وعناوين منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة الجيزة

اتخذت محافظة الجيزة، عددا من الإجراءات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجى بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق.

وكشفت محافظة الجيزة في بيان لها، عن توفير عدد من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف المدن والأحياء بها، لبيع السلع والمنتجات بأسعار مميزة للجمهور.

واتخذت المحافظة، عددا من منها توفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز عناوين وأماكن وعناوين معارض السلع الغذائية، التي أعلنتها محافظة الجيزة.

عناوين وأماكن بيع السلع الغذائية في الجيزة

جاءت عناوين منافذ السلع الثابتة والمتحركة، التي أتاحتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما يلي:

- معرض ثابت للسلع الغذائية والتموينية بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

- 6 منافذ ثابتة للسلع الغذائية في منطقة الطوابق على ناصية شوارع المنشية وكعبيش.

- 5 منافذ متنقلة للسلع متواجدة في ميدان الجيزة بجوار الموقف.

- معرض محاربة الغلاء، والمتواحد بشارع السنترال بحي الوراق، ويوجد به العديد ممن السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضار.

- معرض كلنا واحد ويتواجد في إمبابة الرئيسي بحي شمال الجيزة، ويبيع مختلف السلع والمنتجات من زيت وأرز وسكر ولحوم وغيرها.

- معرض ثابت متواجد أسفل كوبري الدقي، في تقاطعه مع شارع التحرير، وهو معرض يتيح السلع التموينية المختلفة.