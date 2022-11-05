الغرفة التجارية بسوهاج: توفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار عادلة في الأسواق

قال النائب خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية في محافظة سوهاج، إن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والمتاجر والمعارض بكل القرى والمدن في محافظة سوهاج، في وليست في المدينة، مؤكدًا توفر كل السلع دون نقص منها بأسعار عادلة.

قرارات ثبات أسعار الخبز والكهرباء لمراعاة الإنسانية للمواطنين

وفي سياق متصل أشاد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم رفع سعر رغيف العيش أو الكهرباء ووسائل المواصلات، مؤكدًا أن قرارات الرئيس تنبع من دافعه الإنساني وشعوره بغير القادرين.

وأوضح أنه عقد اجتماعًا مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك في المحافظة ومع عدد من الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وجرى وضع خطة موسعة تتضمن متابعة الأسعار وإنشاء حلقة تواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أى أسعار تم رفعها أو تحريرها دون وجه حق أو مبررًا لذلك.

انعقاد دائم لمتابعة ومراقبة الأسعار

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومراقبة الأسعار كما نظمت الغرفة التجارية معارض سلع غذائية في مختلف مراكز المحافظة وأحياء من المدينة.