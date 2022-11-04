محافظ الجيزة: إقامة عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة المصرية حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية كافه احتياجاتهم.

إقامة منافذ ومعارض كبيرة

وأكد محافظ الجيزة على التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة عدداً من المنافذ والمعارض السلعية الكبيرة لتغطية كافة قطاعات المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع أعضاء الغرفة التجارية وممثلي السلاسل التجارية وشعب الدواجن والمخابز وتجار سوق الجملة، وذلك لبحث كافة التحديات وسبل توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين وإزالة أي معوقات تواجههم.

تقديم الدعم للمصانع والشركات

وأكد «راشد»، خلال اللقاء، أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية سيتم تقديم الدعم الكامل للمصانع والشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية وذلك للعمل بكامل طاقتها وطرح السلع بالأسواق بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الدولة تقوم حاليا بتسهيل إجراءات استيراد ودخول المواد الخام وحل المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عنها بالموانئ كي تحافظ المصانع على استمرار الإنتاج.

تخفيض هامش الربح

وأكد محافظ الجيزة على السلاسل التجارية بضرورة تخفيض هامش الربح على السلع الاستراتيجية إلى أقصى درجة ممكنة، مع توفير السلع بالكميات الوفيرة التي تتوائم مع حجم الطلب، مع ضرورة تثبيت الأسعار بدون أي زيادات مراعاة للظروف الحالية والأزمات التي خلفتها الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة معارض ومنافذ سلعية بقطع الأراضي الفضاء بدون تحميل العارضين والمشاركين بتلك المعارض أي أعباء مالية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المعروضات بنسب تخفيض جيدة للتخفيف على المواطنين.

متابعة مستمرة للأسواق

كما أكد المحافظ على المتابعة الميدانية والمرور على الأسواق والمحال للتأكد من توافر السلع وبالأسعار المناسبة دون أي مغالاة على المواطنين، إلى جانب المرور على المخابز لمتابعة الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز، في ظل المساهمات التي تقدمها الدولة لذلك القطاع الهام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية من قبل مديرية التموين ومباحث التموين لمواجهة أي احتكار للسلع.

وخلال اللقاء تم عرض العديد من سبل التعاون بين أجهزة محافظة الجيزة والغرفة التجارية والسلاسل التجارية، سواء من خلال إتاحة السلع بالمنافذ السلعية أو تخصيص «بارتشن» لعرض السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة داخل السلاسل التجارية بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لزيادة المعروضات أمام المواطنين، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أي تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.

وأكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

عدم رفع الأسعار

وأشاد المهندس عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية، بمبادرة محافظة الجيزة حول عقد لقاء مع السلاسل التجارية لوضع العديد من أطر التعاون خلال المرحلة الحالية للتعامل مع الظروف الراهنة والتخفيف على المواطنين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصانع والشركات بعدم رفع الأسعار خلال الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.

ومن جانبهم أكد أصحاب السلاسل التجارية بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة والوقوف على قلب رجل واحد والمشاركة الفاعلة بكافة المعارض السلعية التي سيتم إقامتها مع توفير السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين.