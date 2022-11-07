وظائف محافظة الجيزة.. اعرف الشروط للالتحاق بفرص العمل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، توفير فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات للشباب والخريجين، كعادة الجهاز في الإعلان عن الوظائف المختلفة من فترة إلى أخرى، في إطار التيسير على الشباب وتوفير فرص عمل تساعدهم على المعيشة وتدخلهم سوق العمل بمؤهلاتهم التي حصلوا عليها خلال دراسته.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل وظائف محافظة الجيزة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف محافظة الجيزة

وجاءت وظائف محافظة الجيزة، وفقا لما أعلن عنه جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن فرص عمل شركة الجيزة لصناعة الكابلات، كما يلي:

الوظائف المطلوبة

مساعدون فنيّو إنتاج

مساعدون مراقبو جودة

الشروط المطلوبة

1- أن يكون المتقدم حامل المؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

2- يفضل خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجاري.

3- خريجي الجامعة العمالية السن لا يزيد على 30 عاما.

مميزات وظائف محافظة الجيزة

عدد ساعات العمل يوميا 8 ساعات..

لا يشترط الخبرة.

يحصل المتقدم على تأمين طبي واجتماعي.

يحصل العامل على زيادات سنوية.

وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

كيفية التقديم للوظائف

وعلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، وذلك يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.

وظائف أخرى في محافظة الجيزة

وفي الصدد ذاته، أعلنت محافظة الجيزة منذ أيام، عن حاجة شركة «أوراسكوم للتجارة» في المهندسين بالجيزة؛ لشغل فرص عمل لـ فنيين كهرباء وكنترول.

كما أعلنت الشركة الدولية للصناعات الغذائية بالسادس من أكتوبر بالجيزة، عن حاجتها لمهندسين أغذية بخبرة عامين حتى 10 سنوات، ويتم قبول الحاصلين على كلية زراعة أو معهد تعاون وإرشاد زراعي، كما يحدد الراتب وفقا للخبرة، مع وجود 800 جنيه حوافز إضافية.