«منى» تستخدم منتجات صديقة البيئة في تغليف الشوكولاتة لدعم COP 27

بين تربية الأبناء والاهتمام بالأنشطة المنزلية، وجدت لنفسها بصيصا من نور، حققت من خلاله كيانها، بصناعة الشوكولاتة في المنزل، التي تطورت مع الأحداث المثارة على الساحة، إذ تستخدم خامات صديقة البيئة لتغليف الحلوى، بطريقة صحية وآمنة، لدعم قمة المناخ COP 27، التي تقام فعالياتها في مدينة شرم الشيخ.

منى علي، 39 عاما، تخرجت في كلية التجارة، لتحقق حلم الأمومة بإنجاب ولد وبنت، ثم قررت العمل من منزلها لقضاء وقت فراغها، ومن جانب آخر تأسيس كيان لنفسها، من خلال صناعة الشوكولاتة المنزلية، التي لا تختلف كثيرا عن الجاهزة في الطعم، لكن بجودة أعلى، قائلة لـ«الوطن»: «قولت أعمل مشروع بسيط، من حاجة بحبها، ملقيتش أحسن من الشوكولاتة».

تغليف الشوكولاتة بمنتجات صديقة البيئة

تتابع «منى» قضايا التغير المناخي، وقررت دعم قمة المناخ Cop 27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ عن طريق التطوير من الخامات التي تستخدمها في تغليف الشوكولاتة، فبدلا من العلب الكرتونية الملوثة للبيئة استخدمت «الكرافت»، أي ورق بني صديق للبيئة، وأيضا ورق الزبدة الأبيض، بحسب كلامها: «خدت قرار اني مستخدمش ورق الكرتون تاني، وكل شغلي بقى بورق من نوع جيد، ومش ملوث للبيئة».

يعد «الكرافت» أفضل من ورق الكرتون والفويل، ومع ذلك فهو أرخص سعرا، ويعطي شكلا جماليا في تغليف الشوكولاتة بأنواعها، ووضعها في علب أو باقات ورد، لتساعد على تحسين مناخ الإنسان قبل البيئة: «بعمل شغل كتير بالشوكولاتة، وبرسم عليها مجسمات أو أكتب أسماء الأشخاص، بحسب طلبات الزباين، والأسعار في المتناول».