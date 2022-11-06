اللون الأخضر وشعار COP 27 يزينان مكتبة الإسكندرية تزامنا مع قمة المناخ

أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، مبناها باللون الأخضر، احتفالاً بانطلاق قمة المناخ، كما تزينت بلوجو المؤتمر «COP27»، احتفالا بالعرس العالمي الذي تستضيفه مصر.

ويأتي ذلك، كإجراء تتخذه مكتبة الإسكندرية بشكل معتاد لتواكب الأحداث المهمة بإضاءات تناسبها، حيث اختارت اللون الأخضر، لتتماشى مع التحول الأخضر حفاظا على البيئة.

مصر تستضيف قمة المناخ

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

مكتبة الإسكندرية تحتضن أكبر قمة في مجال ريادة الأعمال

وتحتضن مكتبة الإسكندرية في الوقت الراهن، النسخة الثامنة من أكبر قمة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحمل عنوان «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال».

ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة من 70 دولة من أبرز عناصر صناعة التكنولوجيا، والذي تتم فعالياتها في مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام.