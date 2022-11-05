بنك ناصر: تمويل مشروعات 23 ألف سيدة بقروض «مستورة» بإجمالي 404 ملايين جنيه

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يولي أهمية خاصة بدعم المرأة، من خلال مبادرة «مستورة»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها علي التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أنه نجح في تقديم تمويل 23 ألف مستفيدة تقريبا بإجمالي قيمة 404 ملايين جنيه.

دعم المشروعات متناهية الصغر

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن تمويل «مستورة»، كان يستهدف الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة»، ثم اتسعت دائرة الفئة المستهدفة لتشمل جميع فئات السيدات تحت شعار «المرأة المصرية القادرة على العمل»، موضحا أن تمويل مستورة هو في الأساس مبادرة رئاسية جاءت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر تتنوع بين الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي والمشروعات المنزلية.

ولفت البنك إلى أن مشروع «مستورة» نجح في الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين وأبو رماد والصعيد.

وأشار عشماوي، إلى أنه في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم يجري إشراك نماذج من مستفيدات «مستورة» في معارض ديارنا التي تقام على مدار العام.

50 ألف جنيه الحد الأقصى لقرض «مستورة»

جدير بالذكر، أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وأقصى 50 ألف جنيه، ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا، كما يقوم البنك بإتاحة الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الأمريكية «jpal»، بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة.