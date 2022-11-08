عم البطل حامد خلاف بعد حصوله على ذهبية الديدلفت بأمريكا: أهالي طنطا استقبلوه بالمطار

استقبل أهالي قرية ميت حبيش البحرية، في طنطا، ابن القرية البطل حامد خلاف، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوى البدنية بأمريكا، بالزغاريد والأغاني ولافتات تحمل صوره في مدخل القرية، تعبيراً عن فرحتهم بتحقيق ابنهم رقماً قياسياً بحصوله على الميدالية الذهبية في الديدلفت، والبرونزية في القوه البدنية.

الأهالي استقبلوا البطل في مطار القاهرة

قال ماهر موسى أحد أهالي القرية، إن «خلاف» حقق رقما قياسيا لم يحدث من قبل في الغربية، بحصوله على الميدالية الذهبية، وأن أهالي القرية قرروا الذهاب إلى مطار القاهرة حاملين أعلام مصر ولافتات تحمل صوره ولم ينتظروا وصوله إلى القرية، تعبيراً عن فرحتهم وسعادتهم بالبطل الذي رفع علم مصر في أقوى بطولات القوى البدنية، والمحافل الرياضية.

زفة في شوارع طنطا

أشار محمد خلاف، عم البطل حامد خلاف، إلى أن اللاعب بدأ فى لعبة القوة البدنية مبكراً وعمره 15 عاما، وحصد العديد من البطولات المحلية والعربية والعالمية، وأنه يعتمد على نفسه ويتدرب في إحدى الصالات الرياضية، يوميا نحو 3 ساعات وتدرب على يد الكابتن علي خلاف، وهو أيضا أحد أبناء القرية وأحد ابطال لعبة القوة البدنية.

الاحتفال باللاعب

وأوضح لـ«الوطن»، أن الأهالي حرصوا على الاحتفال باللاعب بالذهاب إلى مطار القاهرة وكانوا في استقباله وأيضا عمل زفة في شارع البحر بطنطا ومنطقة الجلاء قبل الذهاب الى منزله والذي تجمع أمامه المئات للاحتفال معه وتقديم التهنئة له.