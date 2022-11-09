«حياة كريمة» تعقد ندوة مع طلاب جامعة بنها لتعريفهم بجهود المبادرة

في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة في توعية الطلاب بالجهود التي تبذلها المبادرة الرئاسية في تطوير القرى والريف المصري، عقدت المؤسسة الندوة الثانية بجامعة بنها، والتي شهدت شرح المبادرة بشكل تفصيلي، بداية من كونها فكرة شبابية حظيت برعاية رئاسية، إلى نتائجها الملموسة من البنية التحتية والإنشاءات التي قامت بها المؤسسة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل ندوة حياة كريمة مع طلاب جامعة بنها

واستعرضت مؤسسة حياة كريمة أمام الطلاب مشروعات قرى مركز شبين القناطر، والتعريف بالمبادرة الرئاسية وقطاعاتها المختلفة، وتدخلاتها في مختلف فئاتها وشمولها لكل محافظات الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، تم التطرق إلى نظرة المجتمع الدولي لـ«حياة كريمة»، وكيف أشادت الأمم المتحدة بالمبادرة، وكيف تناقلت الصحف العالمية المبادرة الرئاسية وأشادت بها.

حضور الندوة

وألقى الندوة هند جلال محمد، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، بحضور أساتذة جامعة بنها، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

ويذكر أن مؤسسة حياة كريمة تنظم اليوم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية، بحيث تكون الزيارة نافذة على مشروعات الدولة القومية، كما تشرفت مؤسسة حياة كريمة باستقبال مئات طلبات التطوع من طلاب جامعة بنها بعد الندوات التي قامت بها المؤسسة.