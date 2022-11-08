«حياة كريمة» تعرض خبراتها الصديقة للبيئة على الوفود الأفريقية في COP27

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن أجندة مشاركتها في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، الذي بدأت فعالياته أول أمس الأحد، ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور 197 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

أجندة «حياة كريمة» في قمة المناخ COP27

وضمت أجندة «حياة كريمة» في مشاركتها في قمة المناخ COP27 نحو 5محاور رئيسية، وهي:

- رئيسة مجلس الأمناء تتحدث عن دور «حياة كريمة» يوم 11 نوفمبر.

- تخصيص جناح لعرض دور مؤسسة «حياة كريمة» في مواجهة التغيرات المناخية.

- استعراض خبرة المبادرة مع «فارس» التي تعد أول قرية صديقة للبيئة في أسوان.

- استعراض دور «حياة كريمة» في إفريقيا.

- عقد جلسة نقاشية مع شركاء التنمية خارج وداخل مصر.

مشاركة «حياة كريمة» في مؤتمر المناخ

وتشارك مؤسسة حياة كريمة، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

كما تشارك «حياة كريمة» تجربتها الفريدة في قرية «فارس» بمحافظة أسوان، باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة، يوم 17 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء (Blue Zone)، وتخصص المبادرة جناحًا مصغرًا (Booth) في المنطقة الخضراء (Green Zone)؛ لعرض دورها كمؤسسة مجتمعية، ومبادرة رئاسية في مواجهة التغيرات المناخية.