فحص 1340 حالة في قافلة جامعة طنطا ضمن «حياة كريمة» بسمنود 

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، قافلة تنموية شاملة في قرية بنا أبوصير بمركز سمنود محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات متنوعة

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، إن قوافل الجامعة الشاملة تستهدف دعم مبادرة «حياة كريمة» وخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا وصرف الدواء بالمجان ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن تقديم القوافل للأهالى عبارة عن خدمات توعوية وإرشادية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

مشاركة 4 كليات

وأوضح الدكتور محمود سليم، أنه يتم الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مختلف التخصصات والمجالات بالقوافل وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

فحص 1340 حالة ومحو أمية 24 مواطنا

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1340 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 115 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و114 في عيادة الاطفال، و143 بالعظام، و102 جلدية، 125باطنة، و36 مسالك بولية، و106 أنف وأذن، و28 جراحة عامة، و62 صدر، و57 نفسية وعصبية، و161 جراحة عيون، و27 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 87 حالة بواقع حالة 14 جراحه المخ والاعصاب، 2 اطفال،3 مسالك بولية، و24 عظام، و6 صدر، و3النفسية والعصبية و4 باطنة، و6 جلدية، و15 رمد، و2 أنف وأذن، 4 مخ وأعصاب، و4 قلب، 4جراحة.

شهدت القافلة إجراء إختبارات محوالأمية لـ 24 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.