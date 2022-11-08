خدمات طبية تحافظ على البيئة بمؤتمر المناخ.. منها «لانش إسعاف بحري» (صور)

لم يترك مؤتمر المناخ مصر 2022، أي واردة تسقط منه فيما يخص الحفاظ على البيئة، لعل أبرزها توفير خدمات الإسعاف والطوارئ والفحوصات التشخيصية بأنظمة كهربائية في بادرة مميزة لاقت استحسان الجميع.

وكشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تفاصيل المركز الإقليمي للإسعاف شرم الشيخ الذي يقدم خدمات نموذجية ويستهدف تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ والفحوصات التشخيصية للوفود المشاركة بمؤتمر المناخ COP27.

آليات تدخل سريع تعمل بالكهرباء

وقال «فودة» لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز 170 سيارة إسعاف مجهزة بوحدات عناية مركزة، بالإضافة إلى توفير آليات التدخل السريع التي تعمل بعمل بالكهرباء حفاظاً على البيئة عبر 12 اسكوتر إسعاف كهربائي، و20 سيارة تدخل سريع وجولف، بالإضافة إلى لانش إسعاف بحري.

خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ

يأتي ذلك كإجراءات إضافية بجانب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، حول خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، التي تضمنت «الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية».

وتهدف خطة وزارة الصحة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.