حزب العدل: مؤتمر المناخ أكبر تجمع لأهداف إنسانية وتنموية

أكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل أنه يشارك مع نواب وأعضاء من حزبه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، واصفًا إياه بأكبر تجمع من أجل الإنسانية ومستقبلها لمناقشة مصيرها المشترك وتناسي الخلافات بين الدول.

قضايا المناخ

وقال إمام لـ«الوطن»: «قضايا المناخ ليست قضايا رفاهية بل هي قضايا مستقبلية لأنها تتقاطع مع قضايا أخرى مثل الأمن الغذائي والصحة العامة وجودة الطعام».

أهمية التمويل في قضايا المناخ

وشدد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل على أهمية التمويل في قضايا وتحديات المناخ: «أي حديث عن سياسات مناخية وبيئية بدون مصادر وآليات تمويل يبقى أمنيات طيبة لن تتحقق».

وأشار إلى أنهم من خلال الحزب سيسعون للعمل على تقديم مقترحات بإعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية لاصحاب المشاريع صديقة البيئة أو التي تسعي لخلق بدائل صديقة للبيئة.

غياب العدالة المناخية

وطرح إمام مسألة غياب العدالة المناخية حيث إن الدول المتقدمة استفادت من الطبيعة في مرحلتها الأولى قبل أن تتزايد المخاطر علي دول الجنوب الفقيرة التي تواجه هذا التحدي خلال محاولات التنمية، وهي جوهر مسألة العدالة الإنسانية والتنمية لذلك تضع العالم أمام معضلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.