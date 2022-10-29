رائد المناخ للرئاسة المصرية: القيادة السياسية تبني مشروعات تحقق استفادة مناخية وتنموية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن الرئاسة المصرية تبني عدد من المشروعات على مدار العام الذى تتولى فيه أعمال رئاسة مؤتمر المناخ، لتحقيق الاستفادة ليس فقط لأغراض العمل المناخي، لكن أيضا لأغراض التنمية.

كما أشاد بالمشروعات التسعة التي تشارك بها جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ، تعبر عن عمل ضخم وجهود مثمرة، تتكامل فيها كل الجوانب، من خلال وجود الأبحاث العلمية والبعد التطبيقي ووجود شريك صناعى.

تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ

أضاف رائد المناخ بالرئاسة المصرية، خلال كلمته في ندوة «التغيرات المناخية والتحول الأخضر رؤية جامعة الإسكندرية»، أنه من الضروري تبني نهج شامل ومتكامل، يعالج أزمة المناخ، في إطار التنمية المستدامة يشمل توفير الاستثمارات في قطاعات المياه والطاقة، ما يسهم في مواجهة الفقر المدقع، وتوفير فرص عمل، مؤكدا أهمية فكرة توطين التنمية بهدف مشاركة المجتمع.

وأشار محيي الدين، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كأول مبادرة من نوعها وطنية على مستوى المحافظات، لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية الـ27، التي تؤكد مشاركة المجتمع في هذا العمل الكبير، لاستضافة مؤتمر قمة المناخ.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية إن التغيرات المناخية، أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وأن التحول إلى الصناعة الخضراء هو القاطرة للتنمية المستدامة.

ولفت إلى مشاركة جامعة الإسكندرية في هذا الملف الهام في مؤتمر المناخ COP27، من خلال أساتذتها ومراكزها المتخصصة، وتقديم رؤيتها واقتراحاتها لمتخذى القرار.

وأشار قنصوة، إلى أن هناك تعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الشركاء على المستوى الحكومي والأكاديمي والصناعي، فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، حيث أن جامعة الإسكندرية قامت بإعداد 9 مشروعات في مجال الاستدامة البيئية بالتعاون مع عدة جامعات، وجهات علمية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP27، تتضمن استخدامات الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة بالتعاون مع شركة كيما.

مشروعات جامعة الإسكندرية

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية انه يتم إنشاء عدد 9 مشروعات لعرضها أثناء مؤتمر المناخ القادم وهي:

- إنشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه.

- توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر،

- دور قناة السويس في تقليل الإنبعاثات الكربونية علي المستوي العالمي

- إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للإقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا

- دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وانشاء مركز جامعة الاسكندرية للتنمية المستدامة

- إنتاج الهيدروجين الأخضر والرمادي

- تصميم وتصنيع الأتوبيس الكهربائي والسيارة الكهربائية

- إنشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه

- إنشاء مركز تصنيع المكونات الإلكترونية

- إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للتنمية المستدامة بهدف

تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل حرم جامعة الإسكندرية وتحويلها إلى جامعة خضراء.

وقدم الدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عرضا تقديميا لرؤية جامعة الإسكندرية، والمشروعات التسع التي ستشارك فيها جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ، مؤكدا أن مشروعات الجامعة تشهد تعاون وتكامل بين ثلاث شركاء أساسين وهم المجتمع الأكاديمي الذي يقدم الإبداع والابتكار، ومجتمع الصناعة، ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.

وأشار «وهبة»، إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل كلية الهندسة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية من خلال الدعم اليورومتوسطي، وذلك في إطار تحويل جامعة الإسكندرية لـGreen campus.