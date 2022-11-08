الإعدام للمتهم بقتل والدته في نهار رمضان لخلافها مع زوجته بالبحيرة

أصدرت اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود حكمها بالإعدام شنقا على المتهم بقتل والدته الضريرة في نهار شهر رمضان الماضي؛ بسبب خلافاتها مع زوجته.

جاء الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

إحالة المتهم إلى المفتي

وكانت قد أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم خلال جلستها بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثامن من نوفمبر للنطق بالحكم في القضية، المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية.

أحداث واقعة قتل عاطل لوالدته

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد قيام «منجد» بقتل والدته بعزبة الرياح التابعة لقرية سرنباى بنطاق ذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلي مكان الحادث والفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة تدعى «خضرة.ع. خ.إ»، 74 سنة، ربة منزل.

وكشفت التحريات، أن مرتكب الواقعة نجل المجني عليها ويدعى «خليل.م.خ»، 37 عاما، منجد، مقيم ذات القرية، إذ أطلق عدة أعيرة نارية من بندقية خرطوش صوب والدته الضريرة.

كما تبين وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بين زوجة المتهم والمجني عليها، إذ قامت الزوجة بهجر منزل الزوجية ورفع دعوى خلع عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.