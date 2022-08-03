مقتل مسنة خنقا داخل منزلها ببورسعيد.. والتحريات تتهم نجل شقيقها

لقيت سيدة مصرعها مختنقة اليوم في ظروف غامضة داخل منزلها بحي العرب ببورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى بلاغ بمصرع سيدة في ظروف غامضة

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي بشارعي الزقازيق والبلدية أن سيدة تدعي أم هاشم السيد محمد 62 سنة عثر عليها مخنوقة داخل منزلها بنطاق حي العرب في ظروف غامضة

التحريات الأولية تشير الى قتل نجل شقيقها بغرض السرقة

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث وتوجهت النيابة العامة إلى منزل المسنة لمناظرة الجثة حيث دلت التحريات الأولية وبسؤال أهل المسنة والجيران أشاروا إلى أن نجل شقيق المسنة سرق محتويات بالمنزل وعندما واجهته خنقها وأنها كانت تعيش بمفردها بمنزلها.

ويجري ضبط المتهم وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والتحفظ عليها تحت تصرفها واستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة واستدعاء شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت اليوم حوادث عدة منها حريقين في مخزن خردة تابع لإدارة حي المناخ ومصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد نتج عن الثاني إصابة ثلاث عمال بحروق وذلك نتيجة ماس كهربائي وإصابة سيدة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة كما لقي طفل مصرعه غرقا في حمام السباحة بمصيف المعلمين السياحي بحي الزهور