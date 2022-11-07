«البترول»: نجحنا في خفض 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح منظومة صناعة البترول والغاز المصرية في تنفيذ عدة مشروعات لها تأثير إيجابي على البيئة، ما أسفر عن خفض مليون و347 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى الآن.

جاء ذلك في إطار تحسين أداء الأنشطة البترولية بما يحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية السباقة منذ انطلاقها عام 2016، في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البيئة والحفاظ عليها وتعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وبما يواكب استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ (COP27).

وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تلك المشروعات تضم 13 مشروعًا فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات «قارون، عجيبة، بتروسيلة، أسيوط لتكرير البترول، زيتكو، بتروسنان، برج العرب، خالدة، بتروشهد، بتروبل» بإجمالى 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً يتم استرجاعها واستخلاص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات والأفران بدلاً من السولار، ما يحقق عائدات بيئية متمثلة في خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع في التشغيل بدلًا من السولار.

88 مشروعا منخفض التكلفة

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 88 مشروعاً منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في 31 شركة نجحت في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم في ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمباني والحقول في 21 شركة، بقدرة 1.350 كيلووات.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021، وأنه تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى، تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى، بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحي بها، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من خلال المبادرة والمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل أكثر من 13.5 مليون وحدة سكنية حتى الآن.

تكليفات رئاسية للبترول لتحفيز تحويل السيارات

وأشار الملا إلى أن جهود الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة لتحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، أثمرت زيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ما أسفر عن تحويل 472 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط وحتى الآن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود خلال عام ونصف لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.