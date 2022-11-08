محافظ جنوب سيناء: وزارة البترول دعمتنا في تحويل المواصلات للعمل بالغاز

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم تعاملوا مع كل الوزارات منها: الكهرباء، والنقل، والإتصالات، والبترول، والتنمية المحلية، وغيرها، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت الأماكن المتاحة للمشروعات وتخطيطها وتخصيصها وتهيئة البينة التحيتة لهم.

وأضاف «فودة» أن وزارة البترول حولت 10 من أصل 13 محطة بنزين إلى الغاز الطبيعي والكهرباء، كما دعمت المحافظة ماديًا من أجل تحويل 800 تاكسي إلى الغاز، فضلًا عن 120 أتوبيسا تعمل بالغاز و140 آخرين يعملون بالكهرباء.

مدينة شرم الشيخ كانت لا تملك نقل عام

وأضاف «فودة»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد عبر القناة الأولى، أن وزارة التنمية المحلية وفرت 210 أتوبيسات، أما النقل وفرت 50 أتوبيسا، مشيرًا إلى أن الجراج الخاص بالأتوبيسات يتحمل قدرة شحن 140 أتوبيس مرة واحدة، متابعًا أن مدينة شرم الشيخ كانت لا تملك نقل عام وإنما تعتمد على وسيلة التاكسي والمواصلات الخاصة والسياحة، لكن الآن أصبح لدينا أسطول.

وتابع، أن أسطول المواصلات في مدينة شرم الشيخ لن يستمر بعد قمة المناخ، لأنها من مدن مختلفة كالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والقاهرة وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين محافظة جنوب سيناء ورئيس الوزارء يختص ببقاء جزء من تلك المواصلات لكي تستمر وتصبح المدينة مستدامة.

260 حافلة لخدمة مدينة شرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن 260 حافلة لخدمة مدينة شرم الشيخ فيما بعد عدد كبير نظرًا لحجم السُكان، ّوإذا تم توفير 10 أتوبيسات تعمل بالغاز ومثلهم بالكهرباء، فهذا يكفي لسد الحاجة والغرض منهم، متابعًا أننا نضع الهوية البصرية لمصر وللمدينة بالأخص على الأتوبيسات والمطارات.