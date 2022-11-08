محافظ أسيوط يشهد فعاليات «الحوار الوطني من أجل مصر».. «صور»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات «الحوار الوطني من أجل مصر» الذي نظمته رابطة شباب بيت العائلة المصرية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ وذلك لمناقشة طلبات وأفكار الشباب ووممثلي المؤسسات المختلفة وتسليط الضوء على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومصطفى بدران عضو مجلس النواب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والأنبا ثاؤفيلس مطران منفلوط للأقباط الأرثوذكس ، والشيخ على عبدالحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وأعضاء رابطة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعشرات من الشباب والفتيات وطلاب المدارس العامة والفنية والقيادات الطبيعية والشعبية.

عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي

بدأ اللقاء بترديد الحضور للسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمات الحضور ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبرز مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يتم تنفيذها بقرى المحافظة، ثم كلمات للقيادات الدينية والتنفيذية المشاركة في الحوار الوطني، إذ رحبوا فيها بجميع الحضور مشيدين بمبادرة الرئيس ودعوته للحوار الوطني مع الشباب وكافة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم جهود التنمية والنهوض.

جلسة حوارية مع الشباب

كما شهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة مع الشباب المشارك والاستماع للطلبات والآراء والأفكار من الحضور وردود المسئولين وشرح لأهم المشروعات التي تتم بكافة القطاعات للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء وقام المحافظ بالإجابة على تساؤلاتهم وطلباتهم مع التأكيد على دراسة المقترحات المقدمة وتنفيذها في أقرب وقت ممكن وفقاً للامكانات المتاحة.

إنجازات المحافظة

ورحب محافظ أسيوط بالحضور وخاصة بالشباب المشارك باللقاء مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للمحافظة في القطاعات المختلفة كـ (الرصف، والمرور، والنظافة والتخلص الآمن للمخلفات، والمدارس، والصرف الصحي ومياه الشرب) وغيرها من القطاعات، مؤكداً أهمية التواصل مع الشباب بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بالشباب بإعتبارهم قادة المستقبل.

تنفيذ المشروعات

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات بشكل أفضل وبطريقة لائقة، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال التنفيذ سواء عن طريق الجولات الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة موضحاً أن المبادرة تستهدف 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1930 مشروع بتكلفة اجمالية 43 مليار جنيه بعدد 7 مراكز بالمرحلة الأولى.