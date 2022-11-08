بتكلفة مليار و989 مليون جنيه.. تبطين وتأهيل 157 ترعة بمراكز أسيوط

نالت قرى ومراكز محافظة أسيوط، عاصمة صعيد مصر، نصيبا كبيرا في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، حيث وصل عدد الترع التي يستهدف المشروع 157 ترعة بتكلفة إجمالية وصلت لـ مليار و989 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأشاد مزارعو وأهالي أسيوط بالأعمال التي تجري بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتوفير المياه التي أصبحت تصل إلى نهايات الترع ومنع التلوث والحشرات والآفات الضارة التي كانت تنتشر في الحشائش على جانبي الترع.

مشروع قومي عملاق

وقال ثروت محمد أحمد، أحد الأهالي، إن تبطين الترع مشروع القرن حيث قضى على الآفات والثعابين التي كانت تهدد أطفالنا وكانت تعيش في الأشجار والحشائش التي كانت متواجدة بالترع فحاليا المنظر تغير للأفضل، بالإضافة إلى أن الترع أصبحت لها شكل جمالي غيَّر واجهة الترع إلى الأجمل بدلا من الحشرات والقمامة والحيوانات الميتة فهذا المشروع يعد مشروعا قوميا عملاقا ينفذ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحفاظ على مياه الري

وأضاف خالد محمود، مزارع من مركز صدفا إحدى المراكز التي ينفذها بها المشروع بمحافظة أسيوط، أن تبطين الترع يعتبر نقلة كبيرة في مجال الزراعة والموارد المائية، حيث كنا في السابق نعاني من ضعف المياه بالترع وخصوصا في نهايات الترع الطويلة بسبب كثرة الحشائش التي تمنع وصول المياه وذلك كان يؤثر في عملية ري الأراضي الزراعية فحاليا بعد تبطين الترع اصبحت مياه الري تصل إلى كل مكان من جانب والقضاء على تلوث المياه من جانب آخر، فشكرا للقيادة السياسية على اهتمامها بهذا المشروع العملاق والحفاظ على مياه الري.

توفير الاحتياجات المائية

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له، إنه هناك متابعة مستمرة من قبل قيادات المحافظة لمتابعة مشروعات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع للوقوف على أعمال ونسب التنفيذ وإزالة أي عقوبات تواجه أعمال التنفيذ في ذلك المشروع الذي يستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه والمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه من خلال الشبكة المائية، مشددا على تسريع الأعمال للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجداول الزمنية المقررة.

تنفيذ 157 ترعة كمرحلة أولى

وأضاف محافظ أسيوط أن إجمالي الأطوال التي تم تنفيذها بلغت 307.945 كم ويجرى تنفيذ 550.686 كم وتستهدف 157 ترعة حيث من المقرر نهو تلك الأعمال بنهاية فبراير 2024 بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و989 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة وذلك بإشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية، متابعا أن المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات، مؤكداً على تذليل كل العقبات لاستكمال الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير المقررة بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن.