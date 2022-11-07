محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» مع رئيس جهاز التعمير

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه، اللواء عمرو رشدي، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمرحلتيه الأولى والثانية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وذلك بحضور سوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

مبادرة سكن مصر

واستعرض محافظ أسيوط مع رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز المستهدفة، والتي تشمل الوحدات الصحية والكباري ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى، كما ناقش مشروعات مبادرة «سكن كريم» لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، وكذلك مشروعات قطاع الكهرباء والري والشباب والرياضة.

تسريع أعمال تنفيذ المشروعات

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والزراعية، بجانب أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية وإنشاء المراكز الطبية الحضرية، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، موجهًا بضرورة متابعة كافة المشروعات ومراجعتها على أرض الواقع، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.

تنفيذ 1930 مشروعا

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز، يبلغ عددها 1930 مشروعا، وتمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، و39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي وعددها 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات 149 مشروعا في الغاز الطبيعي، والاتصالات 149 مشروعا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 43 مليار و598 مليون جنيه.