الرئيس الأوكراني: التغيرات المناخية أقسى على المجتمعات الفقيرة

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن الحروب كثيرة والنصائح أيضا كثيرة لوقفها، متابعا: «استمعت للكثير من الخطابات وأوافق على ما قولتوه، فالعالم على شفير الهاوية والتغيرات المناخية ستغير حياتنا على سطح الأرض».

وأضاف «زيلينسكي»، عبر رسالة بالفيديو أمام قمة المناخ بشرم الشيخ: «لا يمكن لأي شخص أن يبقى واقفا جانبا كلما ازداد فقر الفرد أو الأسرة أو البلد، لأنه بذلك تكون آثار تغير المناخ أكثر قساوة عليهم، وهذا ينطبق أيضا على البلدان الغنية».

التأثيرات المدمرة لتغير المناخ

وتابع: «لا يمكننا أن نغض البصر عن تأثيرات التغيرات المناخية المدمرة، وسأتحدث بصراحة هناك كثيرون لا يزالون لا يأخذون أجندة تغير المناخ على محمل الجد، ليس فقط في السياسة ولكن أيضا في الصناعات الكبرى».

زيلينسكي: الكثيرون يعتبرون تغير المناخ مسألة تسويقية

وواصل: «الكثيرون لا يزالون يعتبرون أن تغير المناخ مسألة تسويقية أو سياسية أو مجرد كلمات، هؤلاء هم من يعترضون تطبيق أهداف المناخ وهم يجلسون في مكاتبهم ويستهزأون بالذين يكافحون لإنقاذ الأرواح».