رئيس وزراء جورجيا يشكر السيسي على استضافة قمة المناخ  

وجه إراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة مصر المؤتمر المهم الخاص بقمة المناخ، مؤكدا: «جورجيا لديها استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وهي أحد أهم الدول حول العالم في تخصيص التمويل للطاقة النظيفة، ونخصص الكثير من الموارد والمصادر التمويلية في انتاج الطاقة والكهرباء النظيفة».

غاريباشفيلي: جورجيا لديها مصادر كبيرة من الطاقة

وأوضح «غاريباشفيلي»، خلال كلمته في إحدى فعاليات قمة المناخ: بالإضافة إلى ذلك جورجيا لديها مصادر كبيرة من الطاقة، التي تضيف لها قوة كبيرة في استخدام الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنه هذا العام تبنينا مبدأ استخدام الهيدروجين الأخضر، وأطلقنا الميثاق الخاص باستخدامه في القطاعات الصناعية كافة، بناءً على الموقع الاستراتيجي للدولة، ويمكن أن تلعب دورًا مهما عندما نتحدث عن النقل وسلاسل التوريد والطاقة.