جنة برج العرب بالإسكندرية.. زراعة أشجار وتحويل تجمعات القمامة لمسطحات خضراء

تزامنًا مع فعاليات مؤتمر المناخ على شرم الشيخ، حرصت محافظات أخرى على إقامة إجراءات للحفاظ على البيئة على رأسها محافظة الإسكندرية التي اتخذت عددًا من المبادرات البيئية إذ عددت خطواتها من أجل عالم نظيف، أبرزها زيادة الرقعة الخضراء، بالتحديد في منطقة برج العرب غرب المدينة التي تحولت من صحراء إلى «جنة» بزراعة مناطق عدة خلال مبادرة حياة كريمة تزامنا مع خطة الدولة المصرية في زيادة الرقعة الخضراء.

«تمكنا من زراعة 2950 شجرة مثمرة في قرى أبو صير والغربانيات وبهيج وسائر قرى برج العرب القديمة التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة».. هكذا تحدث الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز شؤون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، لـ«الوطن»، عن دور وزارة البيئة ممثلة في الجهاز خلال تشجير مناطق وقرى برج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة.

جنة الإسكندرية الخضراء

جنة الإسكندرية الخضراء لم تقتصر على ذلك فحسب، بل كشفت محافظة الإسكندرية على زيادة الرقعة الخضراء بشكل عام عبر زراعة 1065 شجرة مثمرة وغير مثمرة و17 ألف متر مسطحات خضراء بطول محور المحمودية، بالإضافة إلى 24 ألف شجرة بالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» على مستوى الأحياء.

تحويل تجمعات القمامة إلى مسطحات خضراء في الإسكندرية

ما يميز الإسكندرية في زيادة نسبة الزراعات، هو اختيار الأماكن إذ جرى تحديد أماكن الفضاء في الشوارع التي تعتبر تمركز لإلقاء القمامة، فتم تنظيفها واستبدالها بالجانب الخضري حفاظا على البيئة.

فتغيرت أماكن تجمع القمامة في أحياء الإسكندرية عبر زراعة 238 نخلة، فيما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عبر استكمال العمل وصولا إلى 500 نخلة.