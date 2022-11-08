انتشال 3 جثث من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بعزبة الصعايدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتم نقلهم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال أعمال البحث مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية حتى الآن.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار المنزل المكون من أرضي و3 طوابق.

فرض طوق أمني في محيط المنزل

وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وبدوره، أمر اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود تعزيزات أمنية بموقع الحادث؛ لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.