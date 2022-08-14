ارتفاع عدد المصابين في حادث اختناق عقار إمبابة إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب غاز بأحد العاقارات الكائنة بميدان الشجرة في منطقة إمبابة؛ ليشمل 5 مصابين، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة.

وحصلت «الوطن» على أسمائهم وهم الطفلة حنين ياسر 8 سنوات، هيام سيد 41 سنة، زاهية محمد 68 سنة، محمود محمد 32 سنة، محمد وهبة 87 سنة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تسريب غاز في عقار

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة بنشوب حريق نتيجة تسريب الغاز، داخل إحدى العقارات السكنية الكائنة بـ64 شارع مسجد بيومي بميدان الشجرة في منطقة إمبابة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة حرصًا على سلامة المواطنين، وفرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

كما دفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات السكنية المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتبين تسرب غاز داخل العقار تسبب في اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة. وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.