مستشار الرئيس لـ قناة الحياة: استخلاص الهيدروجين الأخضر ليس سهلا

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن الهيدروجين الأخضر يعد أحد مكونات المياه مع الأكسجين، ويتواجد بوفره في كل دول العالم، لكن استخلاصه من المياه ليس بالأمر السهل حتى وجدوا طريقة لاستخلاصه من الغاز الطبيعي.

خروج ثاني أكسيد الكربون للهواء يحوله لهيدروجين رمادي

وأضاف «النقراشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع استخدام تلك الطريقة تخرج كميات كبرى من ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وهو في تلك الحالة ليس بالهيدروجين الأخضر ولكنه يسمي بـ«الهيدروجين الرمادي».

الهيدروجين الأخضر لا يحتوي على انبعاثات كربونية

واستطرد: «الهيدروجين الأخضر لازم إنتاجه ونقله وكل المراحل اللي داخله في إنتاجه وتصنيعه بعد كده ميكنش فيها انبعاثات كربونية زي ما بتكون موجودة من حرق الوقود الحفري، ولذلك سموه الهيدروجين الأخضر، وممكن يتعمل بالاعتماد على العنصرين الأساسيين للمياه وهما الهيدروجين والأكسجين».

وأوضح أنه لإنتاج ذلك المكون بشكل مبسط يجب الاعتماد على الطاقة المتجددة كالطاقة الكهربائية المولدة من مساقط المياه في السد العالي، متابعا: «الإنتاج الخاص بالهيدورجين الأخضر نظيف ومفيش منه انبعاثات كربونية، وممكن يستخدم في عمل السماد وأنواع مختلفة من الوقود الذي يستعمل في المراكب ومستقبلا سيتم استخدامه كوقود للطائرات».