(س و ج) حول الهيدروجين الأخضر.. أبرز حلول مواجهة تغير المناخ وصناعته ضرورة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في في جلسة مستقبل الطاقة للهيدروجين الأخضر، خلال فعاليات قمة المناخ، قائلًا: «لعلكم تتفقون معي، أنّ مصطلح الهيدروجين الأخضر، ربما بات الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لاسيما وأنّ أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، قد فرضت علينا جميعًا، تحديًا حقيقيًا، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد».

وتابع الرئيس السيسي: «هنا يأتي الهيدروجين الأخضر، كأحد أبرز الحلول، على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خلال السنوات المقبلة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف اتفاق باريس، والحقيقة أنّ الكثير من الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة، للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسي للطاقة إما من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد من الخارج أو كليهما».

وتستعرض «الوطن» في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن الهيدروجين الأخضر، وفقًا للموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ، وموقع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة.

ما هو الهيدروجين الأخضر؟

يعد الهيدروجين الأخضر مصدر للطاقة الجديدة تسعى دول العالم للاستفادة منه، أما بالنسبة لمكوناته فهو عنصر ضمن عناصر المياه، ينتج عن التحليل الكهربائي للمياه من خلال طريقة بسيطة، من خلال عملية يتم فيها فصل جزيئات الأكسجين عن الهيدروجين الموجودة بالماء، وذلك باستخدام مصادر طاقة نظيفة بطاقة كهربائية عالية.

ما هي مميزات الهيدروجين الأخضر؟

من مميزات الهيدروجين الأخضر أنه متجدد كليًا، ولا يتسبب في انبعاث الغازات التي تلوث الهواء، وذلك سواءً خلال إنتاجه أو استهلاكه، بالإضافة إلى أنه يمكن تخزينه ونقله، ومرونة تحويله لكهرباء أو غاز اصطناعي، واستغلاله في التجارة والصناعة.

كيف يتم نقل الهيدروجين الأخضر؟

ينقل الهيدروجين الأخضر عن طريق شاحنات خاصة وذلك حال النقل لمسافات قصيرة، ومن خلال السفن والأنابيب حال المسافات الطويلة، أما تصديره فعن طريق تحويله لمادة الأمونيا تسهيل نقله.

ماهي فوائد الهيدروجين الأخضر؟

يدعم مصر اقتصاديا بشكل قوي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2035، وخفض أسعار بيع الكهرباء، كما يتصدى للتغير المناخي المسفر عن تلوث بيئي ضار بالإنسان، ويتصدى لتحديات المناخ حول العالم، عن طريق خفض انبعاثات الكربون.