أساتذة علوم: الهيدروجين الأخضر استثمار قوي وعائد اقتصادي مهم لمصر

أشاد عدد كبير من الخبراء المتخصصين بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد بالتعاون مع بلجيكا، اليوم، في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، موضحين أنّ عوائدها تكون على مختلف المستويات سواء الاقتصادية أو البيئية وأخيراً الصحية، نظرًا لعدم وجود أي انبعاثات كربونية تُلوّث الجو عن استخدام الهيدروجين الأخضر.

مفهوم الهيدروجين الأخضر

في البداية، عرّف الدكتور محمود عبدالوهاب، مدرس الكيمياء بكلية العلوم بجامعة عين شمس، الهيدروجين المتجدد أو الهيدروجين الأخضر، قائلاً إنّه وقودٌ متجددٌ، ينتج عن طريق تحليلي كيميائي للمياه من خلال فصل الهيدوجين الموجود في المياه واستخدامه في العديد من الأنشطة، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تأتي من سياسة مصر الحالية في التحول للأخضر، وخفض الاحتباس الحراري.

إطلاق مبادرة المنتدى العالمي، ستحقق العديد من المكاسب، كشف عنها الدكتور محمود عبدالوهاب، في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ من المتوقع أن يكفي الهيدروجين الأخضر بنسبة 25% احتياجات العالم من الطاقة بحلول 2050، ويصل حجم المبيعات فيه إلى 770 مليار دولار: «ده معناه إنه استثمار قوي وعائد اقتصادي مهم، ومصر بحاجة لهذه الاستثمارات».

مزايا استخدام الهيدروجين الأخضر

وأوضح أنّ مزايا المبادرة، تشمل زيادة العملة الصّعبة، وتوفير فرص عملٍ، وخلق بيئةٍ نظيفةٍ: «الوقود العادي ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون، ويسبب مشكلات في الجو لذلك تلجأ مصر لاستخدام مواد وقود صديق للبيئة ويخفض تكلفة استيراد الفحم والمواد البترولية»، كما يُمكن استخدام الهيدوجين الأخضر في العديد من المجالات، أهمها على سبيل المثال السيارات والشاحنات الكهربائية والحاويات التي تعمل بالأمونيا والمصانع، وتشغيل التوربينات الكهربائية.

مصادر إنتاج الهيدروجين الأخضر

من جهتها، أكّدت الدكتورة إيمان توفيق، مدرسة الهندسة الوراثية في كلية العلوم بجامعة حلوان، أنّ إطلاق مبادرة المنتدى لها العديد من المزايا، خصوصًا أنّ العالم حاليًا يتجه لاستخدام الهيدروجين الأخضر، موضحةً أنّه عبارة عن تحليل كهربي لأي مكون به هيدروجين، وهي الكتل الحيوية سواء بقايا النباتات أو الحيوانات أو من خلال تحليل كهربي للمياه.

وأضافت الدكتورة إيمان توفيق، لـ«الوطن»، أنّ نسبة الكربون في الهيدروجين الأخضر «زيرو»، ويستخدم في سيارات النقل، ولا ينتج عنه أي عوادم، فضلًا عن أنّه يزوّد الطاقة 3 أضعاف، مقارنة بالوقود العادي، ويُستخدم كبديلٍ للغاز الطبيعي في المنازل.