مدير أمن الجيزة يشرف على انتشال الضحايا من تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

وصل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ونائبه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، لموقع انهيار عقار عزبة الصعايدة، المكون من 5 طوابق، بدائرة قسم شرطة إمبابة، للإشراف على عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ولا تزال أعمال البحث مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية حتى الآن.

وكشفت المعاينة الأولية عن وجود 3 جثث لرجلين وربة منزل، لقوا مصرعهم جراء الانهيار، وجرى انتشال جثامينهم بمعرفة قوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى مصابين تصادف تواجدهما أسفل العقار لحظة انهياره.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار منزل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق.

وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل، لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وقرر اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الدفع بتعزيزات أمنية بموقع الحادث؛ لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.