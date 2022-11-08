رئيس «الأهرام للدراسات»: جيلي يحسد الشباب لاهتمام الرئيس السيسي والحكومة بهم

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جيله لم يشعر في السابق أن قضية الشباب على أجندة الدولة المصرية، لكن الشباب أصبحوا على قمة اهتمامات الدولة في الوقت الحالي.

وأضاف فرحات، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «نتمنى للشباب المشارك والمنظم لقمة المناخ التوفيق، وهم محظوظون لأنّ قضية الشباب تكاد تكون قضية مركزية ومشروع دولة، بدءا من رئيس الدولة وأجندة عمل الحكومة، وسياسات الحكومة، والأهم أنه أصبحت هناك مؤسسات معنية بتدريب الشباب وإكسابهم مهارات جديدة، وهذا لم يكن موجودا في جيلي».

وتابع: «لذلك فجيلي يحسد جيل الشباب، ولابد أن يكونوا مدركين أن هناك مشروع لهذه الدولة، وهم في قلب هذا المشروع، وجزء من مسؤولية الشباب الحفاظ على هذا المشروع، وأعتقد أن عليهم مسؤولية لنقلها لأقرانهم ولكل قطاعات الشباب».

واستطرد: «زرت دولا كثيرة وأول ملاحظة أن الشباب حاضرين بشكل قوي، وأرى منذ النزول في شرم الشيخ أن الشباب هو المسيطر كما أن زحام مطار شرم الشيخ تشعرنا بالفخر ووجه الشباب هو الطاغي في كل شيء».