أحمد الطاهري عن «القاهرة الإخبارية»: «القادم أفضل.. مش مجرد كلام»

قال أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ فضائية القاهرة الإخبارية ستكون على قدر الطموح والمُبتغى منها، مشيرًا إلى أنّ القادم للقناة سيكون الأفضل: «لما بنقول القادم أفضل هو مش مجرد كلام».

الطاهري: سنتخذ مسار واضح وصريح لتسلكه الفضائية الجديدة

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ من أدبيات الصناعة الإعلامية البدء أولًا بعملية التجهيز والتحضير للمشروع الإعلامي، ثم عملية الإطلاق، وهي ما جرت اليوم، ثم اتخاذ مسارٍ واضحٍ وصريحٍ تسلكه الفضائية الجديدة.

الطاهري: القناة ستعمل في مسارها ووضعها التنافسي بين كافة القنوات الأخرى

وأوضح أنّ القناة ستعمل في مسارها ووضعها التنافسي بين كل القنوات الأخرى بعد المرحلة الجديدة التي تم البدء فيها اليوم: «لسه عندنا حاجات كتير الفترة اللي جاية، وخلال الأيام القليلة المقبلة، هيبقى فيه أكثر من سياسي دولي على شاشة القناة، لا سيما طبعا خلال قمة المناخ في مصر».

وأشار إلى أنّ الحوار الذي أجراه أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، على الفضائية، وبُث منذ قليل، جاء عشية القمة العربية 31، ما يعكس قوة الفضائية ومصداقيتها لدى الجمهور العربي والمصري.

وأكد أنّ أي وسيط أعلامي يكون أن يكون له شخصية معينه، وهو ما يحدد الهدف من الإصدار ذاته، «الهدف من وجود قناة القاهرة الإخبارية أن يكون لها شخصية تتمثل في أن يكون عنوانها (صوت العرب وصورتهم)، وأن تنتمي القناة لمصر وأرضيها، وهو الأمر المختلف عن القنوات الأخرى التي تنفي صلتها بموطنها الأصيل».

وتابع: «إحنا بنتباهى بموطننا الأصيل، ومرتكزات مصر الأقليمية تنعكس على ما ستقدمه القناة، والدولة المصرية تنشد السلام والاستقرار والتنمية، وبالتالي فالإصدار الجديد مهمته ليس البحث عن مواقف الشعوب، ولكن تعميق النزعة الوطنية لدى الإقليم في فترة حرجة وصعبة جدا».