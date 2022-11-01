أحمد الطاهري يكشف اللحظات الأولى لانطلاق قناة القاهرة الإخبارية: قامت بالشباب

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اللحظات الأولى لانطلاق قناة القاهرة الإخبارية، أمس، وسط ترقب وحماس فريق العمل بالقناة.

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

ونشر الطاهري، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، مقطع فيديو يُبرز رد فعل وشعور العاملين، بعد بث قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «لحظة فارقة.. قامت بالشباب.. 31 أكتوبر الساعة السابعة مساءً.. هنا القاهرة عاصمة الخبر».

وكان أحمد الطاهري، كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، في وقت سابق: «فضل ربنا سبحانه وتعالى.. فضل تعب ومجهود كوادر من ذهب.. فضل دعم كيان كبير اسمه الشركة المتحدة.. الحمد لله على استحسان الاستقبال.. ما ظهرت عليه القاهرة الإخبارية اليوم هو 40% من قدراتها فقط .. تستكمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة تفاصيل كتير إن شاء الله ترتقي لطموح كبير.. يليق بالمشاهد المصري والعربي»، مختتمًا بوسم «هنا القاهرة عاصمة الخبر».

طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية

- الضغط على زر القائمة أو الـ MENU من ريموت الريسيفر.

- اختيار INSTALLATION.

- تظهر لك قائمة الترددات أو transponders.

- انقر على خيار إضافة تردد جديد.

- ادخل تردد قناة القاهرة الإخبارية وهو 11747

- ابدأ البحث ثم اضغط على خيار حفظ القناة.