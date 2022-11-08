5 صور ترصد جهود البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار 

رصدت كاميرا «الوطن»، مشاهد أعمال البحث الذي تجريه قوات الحماية المدنية عن ضحايا أسفل العقار المنهار المكون من 4 طوابق في عزبة الصعايدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وكان اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ونائبه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، وصلا إلى موقع انهيار العقار لتفقد مكان الانهيار، والإشراف على علمية انتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، ولا تزال أعمال البحث مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية حتى الآن تحسبًا لوجود أشخاص أسفل الأنقاض.

بلاغ بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار للواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق.

فرض طوق أمني بجوار العقار المنهار

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط المنزل، وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وبدوره، أمر اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود تعزيزات أمنية بموقع الحادث؛ لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.