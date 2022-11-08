مراسل «القاهرة الإخبارية» بلبنان: انفجار مرفأ بيروت تسبب في تباطؤ تعبئة الأغذية

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، أن انفجار مرفأ بيروت البحري، أدى إلى تباطؤ تعبئة الأغذية، خاصة بعد تدمير صوامع تخزين الحبوب في الميناء، مضيفا أن الاحتياطي الاستراتيجي في لبنان، لا يكفي إلا لشهر واحد فقط أو شهر ونصف الشهر على الأكثر.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان، خلال برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات كبيرة على دولة لبنان بكل الصور، بداية من أزمة الحبوب والغذاء، كما أن الأدوية يعيش اللبنانيون بسببها في أزمة، ووضع الدواء إلى حد ما تحسن، لكن هناك احتياج كبير جدا له بعد ظهور الكوليرا في البلاد قبل نحو شهر.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، عمّقت المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني بفعل الأزمات الاقتصادية، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، كما بدأ التجار تسعير أغلب السلع بالدولار الأمريكي، وليس بالليرة اللبنانية بعد انخفاضها لأدنى مستوى تاريخي لها.