مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: روسيا تأمل في فوز الحزب الجمهوري بالكونجرس

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه بحسب ما يتحدث به الخبراء والمراقبون في موسكو، فإنّ روسيا تأمل بفوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنّ العلاقات بين الطرفين وصلت لتصاعد كبير جدا، والجانب الروسي يحث الجانب الأمريكي على ضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية بالقناة، أنّ إمكانية حدوث أي اشتباك مباشر بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهذا ما تخشاه موسكو في الوقت الحالي.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، بأنّ الانتخابات الماضية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد أي تصريحات رسمية من الجانب الروسي حول هذا الأمر، سواء من خلال تدخل روسيا في الانتخابات أم لا، فإنّ موسكو لن تعلن ولن تُصدر أي بيانات تؤكد هذا التدخل بشكل رسمي.

وأكد أنّ روسيا تريد أن تعيد العلاقات «الروسية - الأمريكية» إلى علاقات جيدة نسبيا، نظرًا للخشية الروسية من وقوع أي اشتباكات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى خطر عالمي ولن يقتصر الأمر على الدولتين فقط.

وبدأ الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.

وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء لن تكون استثناءًا، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».