مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: روسيا لم ترد على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن نائب وزير الخارجية الروسي أكد أنه لا توجد أي اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملف الأوكراني في الوقت الحالي، وأن روسيا حتى هذه الساعة لاتزال تناقش مسألة تجديد اتفاق الحبوب، إذ يوجد وقت بشأن إمكانية تجديد الاتفاق في الفترة المقبلة.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية بالقناة، أنه لا يوجد أي رد فعل روسي حول التصريحات الغربية بأن موسكو تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وفقط بعض التقارير الإعلامية نقلت أن روسيا ستتدخل وفق الإمكانية التي لديها.

تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجهات الروسية الرسمية لن تصرح في أي معلومات تؤكد أو تنفي ما يتم الحديث عنه حول التدخل في الانتخابات الأمريكية، موضحا أن روسيا تأمل في أن يفوز الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة على الحزب الديموقراطي، خاصة أن الحزب الجمهوري على علاقة وطيدة بشكل أكبر مع الجانب الروسي عن الحزب الديموقراطي، خاصة وأن الديموقراطيين يريدون أن يحاربوا روسيا على عكس الجمهوريين.

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

وبدأ الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.

وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء لن تكون استثناءًا، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».